VIDEO Julia Ituma spaccattutto: schiacciata violentissima in faccia all'avversaria, il pallone distrugge un neon! (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'Italia si sta preparando per disputare la Finale dei Mondiali Under 18 di volley femminile. Le azzurre affronteranno la Russia questa notte (ore 03.00 italiane) a Durango (Messico), con l'obiettivo di conquistare il terzo titolo iridato della storia dopo quelli del 2015 e del 2017. Le ragazze del CT Marco Mencarelli sono risultate perfette e si presentano all'atto conclusivo con sette vittorie all'attivo, l'ultima contro gli USA per 3-0 in semifinale. Nel quarto di finale contro la Romania, andato in scena nella nottata di ieri, è successo un episodio molto curioso e che sta già diventando virtuale. L'Italia si trova avanti per 2-0 e 6-7, quando la schiacciatrice Julia Ituma attacca con tutta la sua potenza contro il muro avversario: la nostra bomber colpisce in testa la centrale avversaria (costretta a uscire), il pallone si impenna ...

