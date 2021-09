Uomini e Donne, Gemma Galgani sbotta davanti a tutti: “Nessuno vuole corteggiarmi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gemma Galgani continua ad essere sicuramente una delle protagoniste di Uomini e Donne, anche se quest’anno la dama torinese sta facendo i conti con la mancanza di pretendenti. Durante l’ultima puntata del trono over, la Galgani, fresca di operazione al seno (da non dimenticare il lifting dello scorso anno) si è apertamente lamentata che Nessuno vuole corteggiarla scatenando il malcontento del web. Gemma Galgani sbotta a Uomini e Donne, Nessuno vuole corteggiarla Ormai sono anni che Gemma Galgani fa parte del trono over, ma lasciando stare la sua turbolenta storia con Giorgio Manetti, per la torinese l’esperienza nel ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 settembre 2021)continua ad essere sicuramente una delle protagoniste di, anche se quest’anno la dama torinese sta facendo i conti con la mancanza di pretendenti. Durante l’ultima puntata del trono over, la, fresca di operazione al seno (da non dimenticare il lifting dello scorso anno) si è apertamente lamentata checorteggiarla scatenando il malcontento del web.corteggiarla Ormai sono anni chefa parte del trono over, ma lasciando stare la sua turbolenta storia con Giorgio Manetti, per la torinese l’esperienza nel ...

