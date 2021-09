Una colazione perfetta con la colazione Budwig (Di mercoledì 29 settembre 2021) Catherine Kousmine (Russia 1904 – Svizzera 1992) è stata un medico che ha destinato la sua ricerca e la sua attività alla prevenzione e alla cura di alcune gravi malattie degenerative come il cancro, la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide, il diabete, ecc. Il metodo terapeutico della dott.ssa Kousmine (www.kousmine.org) si basa, oltre che su alcune regole dietetiche (riduzione del consumo di carni e derivati animali, eliminazione dello zucchero e dei cereali raffinati, assunzione di grandi quantità di frutta e verdure … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Catherine Kousmine (Russia 1904 – Svizzera 1992) è stata un medico che ha destinato la sua ricerca e la sua attività alla prevenzione e alla cura di alcune gravi malattie degenerative come il cancro, la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide, il diabete, ecc. Il metodo terapeutico della dott.ssa Kousmine (www.kousmine.org) si basa, oltre che su alcune regole dietetiche (riduzione del consumo di carni e derivati animali, eliminazione dello zucchero e dei cereali raffinati, assunzione di grandi quantità di frutta e verdure … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

