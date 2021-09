Snam e Irena collaboreranno per sviluppare l’idrogeno verde

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –ha siglato un importante accordo di collaborazione con l’agenzia– International Renewable Energy Agency per. L’accordo è stato siglato dall’Ad di, Marco Alverà, e da Francesco La Camera, direttore generale dell’agenzia per lo sviluppo delle energie rinnovabili, durante la conferenza “The H2 Road to Net Zero”, alla presenza del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L’obiettivo dell’accordo è collaborare per studiare ed eventualmente implementare, insieme ad altri partner, progetti pilota finalizzati alla produzione, trasporto e distribuzione di idrogeno da rinnovabili, in modo dabusiness case replicabili. A questo fine,incoraggeranno ...

Advertising

DividendProfit : Accordo Snam e Irena sull’idrogeno verde a livello globale – Economia - ansa2030 : Accordo Snam e Irena sull'idrogeno verde a livello globale. L'obiettivo è realizzare progetti pilota per la crescit… - fisco24_info : Accordo Snam e Irena sull'idrogeno verde a livello globale: L'obiettivo è realizzare progetti pilota per la crescit… -

Ultime Notizie dalla rete : Snam Irena

A questo fine,incoraggeranno partnership pubblico - private , per incrementare la domanda su scala industriale, abbattere i costi e supportare lo sviluppo tecnologico dell'idrogeno. "...Il progetto industriale è stato annunciato mercoledì 29 settembre nel corso dell'evento internazionale " The H2 Road to Net Zero ", organizzato da Bloomberg in collaborazione cona ...Accordo Snam-Irena per lo sviluppo dell'idrogeno verde. La collaborazione servirà a creare progetti pilota finalizzati alla produzione da rinnovabili con l'obiettivo di sviluppare business case replic ...Snam ha siglato un importante accordo di collaborazione con l'agenzia Irena - International Renewable Energy Agency per sviluppare l'idrogeno verde.