Scaroni: “Visto un Milan resiliente” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente del club rossonero dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid: “Un’emozione rivedere la Champions a San Siro”. bf/mc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente del club rossonero dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid: “Un’emozione rivedere la Champions a San Siro”. bf/mc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Scaroni: “Visto un Milan resiliente” - Italpress : Scaroni: “Visto un Milan resiliente” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Scaroni: 'Visto un Milan resiliente' - - DenisBianco : RT @MilanNewsit: ??? Scaroni: 'Non parlo mai di arbitri, ieri ho visto una bella squadra. Il Milan deve stare sempre in Champions League' ht… - DaCybulkiewiczP : RT @MilanNewsit: ??? Scaroni: 'Non parlo mai di arbitri, ieri ho visto una bella squadra. Il Milan deve stare sempre in Champions League' ht… -