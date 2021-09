Sassari, arrestato consigliere comunale di Anela. Aveva 1 kg di cocaina in auto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un chilo di cocaina purissima e 45.480 euro in contanti. Virgilio Vannini, consigliere comunale di Anela (nel Sassarese), è stato fermato dagli agenti della Questura di Cagliari sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana (Sud Sardegna), dopo che con la sua autovettura Aveva appena terminato un sorpasso azzardato di un trattore. L’uomo, eletto nella lista "Unidos pro Anela", si trova ora in carcere a Uta.Il fermoI poliziotti, notato l'eccessivo nervosismo dell'uomo, hanno deciso di perquisire la sua Alfa Romeo 159. Sotto il cruscotto, lato passeggero, sono stati rinvenuti tre involucri con droga e soldi. La pattuglia che lo ha fermato era schierata nell'ambito dei controlli disposti dal questore contro eventuali proteste dei no green pass sulle principali arterie ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un chilo dipurissima e 45.480 euro in contanti. Virgilio Vannini,di(nel Sassarese), è stato fermato dagli agenti della Questura di Cagliari sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana (Sud Sardegna), dopo che con la suavetturaappena terminato un sorpasso azzardato di un trattore. L’uomo, eletto nella lista "Unidos pro", si trova ora in carcere a Uta.Il fermoI poliziotti, notato l'eccessivo nervosismo dell'uomo, hanno deciso di perquisire la sua Alfa Romeo 159. Sotto il cruscotto, lato passeggero, sono stati rinvenuti tre involucri con droga e soldi. La pattuglia che lo ha fermato era schierata nell'ambito dei controlli disposti dal questore contro eventuali proteste dei no green pass sulle principali arterie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex leader catalano Puigdemont è in carcere a Sassari. E' stato arrestato ieri sera al suo arrivo all'aeroporto di… - EnricoFurlan3 : Problemi giovanili anche in Sardegna. #Morisi Sassari, un chilo di droga in auto: arrestato un consigliere comuna… - Italia_Notizie : Sassari, un chilo di droga in auto: arrestato un consigliere comunale di una lista civica di Anela - Patty66509580 : Sassari, un chilo di droga in auto: arrestato un consigliere comunale di una lista civica di Anela - SkyTG24 : Sassari, arrestato consigliere comunale di Anela. Aveva 1 kg di cocaina in auto -