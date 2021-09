Raffaella Fico: la ex del suo fidanzato fa delle rivelazioni sul suo conto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Parla l’ex del fidanzato di Raffaella Fico All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 come sappiamo Raffaella Fico ha svelato di avere un nuovo fidanzato, Piero Neri, col quale ha una relazione da circa un mese e mezzo. L’imprenditore ha anche fatto una bellissima sorpresa alla showgirl, inviandole un aereo sopra la casa con L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Parla l’ex deldiAll’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 come sappiamoha svelato di avere un nuovo, Piero Neri, col quale ha una relazione da circa un mese e mezzo. L’imprenditore ha anche fatto una bellissima sorpresa alla showgirl, inviandole un aereo sopra la casa con L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : La ex del fidanzato di Raffaella Fico fa una rivelazione sul suo conto e fa delle insinuazioni sulla coppia #gfvip - FraniiiCesca : RT @IsaeChia: #GfVip 6, le clamorose rivelazioni della ex di Piero Neri: “O sta prendendo in giro Raffaella Fico, o stanno mentendo entramb… - IsaeChia : #GfVip 6, le clamorose rivelazioni della ex di Piero Neri: “O sta prendendo in giro Raffaella Fico, o stanno menten… - ZappingDTT : Qualcuno dia un digestivo a Raffaella Fico ha una faccia sempre sdegnata come se non avesse digerito, il sorriso questo sconosciuto #GFvip - marialuisa1477 : RT @mrcprovacitu: crepando per il microfono coperto di Raffaella Fico sembra paperino #GFVIP -