Billa42_ : Myanmar: giunta militare impotente mentre l’economia crolla - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) A #Mandalay, la seconda più grande città del Paese, mon… - Carmela_oltre : RT @guerrenelmondo: #Birmania-#Myanmar: Residenti di una città nello Stato Chin fuggono dalla raffica di artiglieria della giunta militare… - guerrenelmondo : #Birmania-#Myanmar: Residenti di una città nello Stato Chin fuggono dalla raffica di artiglieria della giunta milit… - H21428325242 : Inoltre la giunta arresta ed uccide attivisti ambientali in Myanmar. L'importazione di legno dal Myanmar intriso de… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar giunta

AsiaNews

Sin dal dopo golpe di febbraio, col caso, l'Onu è entrata in fibrillazione e il Credentials ... Lamilitare birmana infatti aveva deciso di sostituire il diplomatico Kyaw Moe Tun con un ...Ilpost - golpe non è nuovo ai blackout di Internet, con lache ne ha imposto uno nelle prime ore del 1° febbraio quando i soldati hanno arrestato Aung San Suu Kyi e altri politici di ...A leggere ieri mattina il programma della giornata conclusiva dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, si poteva ben dire che Ashraf Ghani l’avesse spuntata e i Talebani no. Ma nel primo pomeriggi ...La Nazione è in una situazione caotica sin dai tempi della presa del potere con un colpo di stato da parte dei militari, danneggiamenti alle centraline delle comunicazioni hanno comportato la sospensi ...