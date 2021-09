Morte Maradona, il gesto commovente degli ex compagni: “Mister, è morto” (Di mercoledì 29 settembre 2021) A ormai quasi un anno di distanza, continua a far discutere la Morte di Maradona. L’ultimo episodio riguarda il suo ex allenatore Bilardo Una storia commovente, che va ad aggiungersi alla tanto discussa questione della Morte di Maradona. In vita, Diego ha avuto una figura che – nel corso della sua carriera sportiva – ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) A ormai quasi un anno di distanza, continua a far discutere ladi. L’ultimo episodio riguarda il suo ex allenatore Bilardo Una storia, che va ad aggiungersi alla tanto discussa questione delladi. In vita, Diego ha avuto una figura che – nel corso della sua carriera sportiva – ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Argentina, #Bilardo non sa ancora della morte di #Maradona: continua a domandare di Diego - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: CARLOS BILARDO, EX CT DELL’ARGENTINA È ANCORA ALL’OSCURO DELLA MORTE DI MARADONA PER EVITARE... - cn1926it : Morte #Maradona, il ct del Mondiale 86 non ne è ancora a conoscenza. Il fatto - Sport_Fair : #Bilardo non è ancora a conoscenza della morte di #Maradona, gli ex giocatori della Nazionale argentina vogliono ri… - Damianodanny1 : DOV’È DIEGO? CARLOS BILARDO, EX CT ARGENTINA È ANCORA OSCURO MORTE DI MARADONA. NON GLI HANNO DETTO ANCORA NULLA X… -