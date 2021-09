Mario Kart 8 con tanto di ray-tracing sembra il Mario Kart 9 next-gen di cui abbiamo bisogno

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono passati anni da quando8 ha fatto il suo debutto e volendo si difende abbastanza bene ancora oggi dal punto di vista tecnico. Grazie al lavoro svolto da punto di vista artistico, tipico di Nintendo, si può mettere una pezza alla mancanza di poligoni o effetti vari, ma tutto questo è ormai il passato. Sì perché su PC esistono gli emulatori, e non c'è limite software che tenga. The Legend of Zelda: Breath to the Wild è già passato dall'estetista tecnico, con risultati davvero niente male ma è con8 che si sfiora il miracolo. Il modder Digital Dreams non è nuovo a questi esperimenti e il nuovo video dedicato a racing Nintendo non sfigurerebbe sulle nuove console: sull'emulatore CEMU, con attivo il preset ReShade di ray ...