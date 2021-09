Le principesse Selassiè non sarebbero principesse: l’indiscrezione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le principesse Selassiè, Lulù, Jessica e Camilla, attualmente concorrenti del Grande Fratello Vip, avrebbero mentito nuovamente. Se infatti nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha reso noto che le tre sorelle non sarebbero laureate come avevano fatto intendere, stavolta le cose si fanno più serie. Pare infatti che neanche il loro titolo nobiliare sia veritiero: le principesse, dunque, non sarebbero tali. Secondo un’inchiesta del settimanale “Oggi”, il padre di Lulù, Jessica e Camilla non è diretto discendente dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Trattasi infatti dell’italianissimo Giulio Bissiri, attualmente in carcere in Svizzera per essere stato coinvolto in una truffa da 10 milioni di franchi. I legami con la famiglia reale etiope c’erano, ma non di parentela: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le, Lulù, Jessica e Camilla, attualmente concorrenti del Grande Fratello Vip, avrebbero mentito nuovamente. Se infatti nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha reso noto che le tre sorelle nonlaureate come avevano fatto intendere, stavolta le cose si fanno più serie. Pare infatti che neanche il loro titolo nobiliare sia veritiero: le, dunque, nontali. Secondo un’inchiesta del settimanale “Oggi”, il padre di Lulù, Jessica e Camilla non è diretto discendente dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Trattasi infatti dell’italianissimo Giulio Bissiri, attualmente in carcere in Svizzera per essere stato coinvolto in una truffa da 10 milioni di franchi. I legami con la famiglia reale etiope c’erano, ma non di parentela: ...

Advertising

davidemaggio : Scandalo al #GFVip: il padre delle principesse Selassié (che principesse non sono) arrestato per truffa e falsità i… - angelogallina87 : RT @davidemaggio: Scandalo al #GFVip: il padre delle principesse Selassié (che principesse non sono) arrestato per truffa e falsità in docu… - robertopontillo : RT @CinguettaTV: SCANDALO AL #GFVIP!! ???? Secondo il settimanale Oggi le tre principesse Selassié non sarebbero principesse. Il papà delle 3… - CinguettaTV : SCANDALO AL #GFVIP!! ???? Secondo il settimanale Oggi le tre principesse Selassié non sarebbero principesse. Il papà… - zazoomblog : Il padre delle Principesse Selassie arrestato per truffa - #padre #delle #Principesse #Selassie -

Ultime Notizie dalla rete : principesse Selassiè Le Principesse Selassié del GF Vip nei guai, il padre arrestato. Le accuse che gli sarebbero state rivolte Arrestato il padre delle principesse Selassiè Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié , padre delle principesse Hailé Selassié sarebbe stato arrestato . Sarebbe questa l'indiscrezione bomba che ...

'Jessica, Lulù e Clarissa non sono vere principesse': il padre è in carcere e fa il giardiniere La vicenda invece, secondo i rumor in circolazione, non avrebbe nulla di vero e le tre non sarebbero affatto principesse: secondo indiscrezioni il loro padre è Giulio Bissiri , figlio del giardiniere ...

Arrestato il padre delleAklile Berhan Makonnen Hailé Selassié , padre delleHailé Selassié sarebbe stato arrestato . Sarebbe questa l'indiscrezione bomba che ...La vicenda invece, secondo i rumor in circolazione, non avrebbe nulla di vero e le tre non sarebbero affatto: secondo indiscrezioni il loro padre è Giulio Bissiri , figlio del giardiniere ...