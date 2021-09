Lazio-Lokomotiv Mosca, dove vederla in Tv e probabili formazioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarri sotto la Curva, Olympia sul braccio, i cori di festa. E’ questa l’ultima immagine del derby vinto dalla Lazio domenica. Un’immagine che non verrà dimenticata per parecchio tempo. A Roma funziona così: il derby dà e toglie, stavolta ha regalato un carico di entusiasmo alla truppa biancoceleste. E’ il miracolo della stracittadina. Ora starà a Sarri tramutare la festa in risultati, in gioco e punti. A partire da domani, nella seconda gara del girone di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Appuntamento alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio ritrova i tifosi per cercare i primi tre punti della sua spedizione europea. L’esordio è andato male: l’erroraccio di Strakosha ha regalato la vittoria al Galatasary, ma la strada è ancora lunga. Rispetto alla vittoria nel derby ci sarà qualche cambio: Lazzari ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarri sotto la Curva, Olympia sul braccio, i cori di festa. E’ questa l’ultima immagine del derby vinto dalladomenica. Un’immagine che non verrà dimenticata per parecchio tempo. A Roma funziona così: il derby dà e toglie, stavolta ha regalato un carico di entusiasmo alla truppa biancoceleste. E’ il miracolo della stracittadina. Ora starà a Sarri tramutare la festa in risultati, in gioco e punti. A partire da domani, nella seconda gara del girone di Europa League contro la. Appuntamento alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Laritrova i tifosi per cercare i primi tre punti della sua spedizione europea. L’esordio è andato male: l’erroraccio di Strakosha ha regalato la vittoria al Galatasary, ma la strada è ancora lunga. Rispetto alla vittoria nel derby ci sarà qualche cambio: Lazzari ...

