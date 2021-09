Il Paradiso delle Signore | che fine ha fatto Serena? A Natale torna la nipote di Vittorio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Da quando è iniziata questa nuova stagione de Iltante cose sono cambiate. Si può dire che c'è stata una sorta di transizione che ha chiuso le porte alle storyline passate per aprirle a quelle nuove. Ultimamente i telespettatori hanno notato l'assenza di alcuni personaggi, come ad esempio i figli di Beatrice Conti. La cognata dida un po' di tempo si aggira nel Grande Magazzino senza far vederee Pietro. Di recente la giovane star italiana Giulia Patrignani èta sul set dei Videa Studios, pronta a ricalarsi nei panni diConti. Mentre per rivedere la ragazzina occorrerà attendere il mese di dicembre, a breve ritornerà in scena Cosimo Bergamini! Spoiler Il...

Anticipazioni puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 30 settembre 2021 : Salvatore (Emanuel Caserio) manda un mazzo di fiori anonimo ad Anna (Giulia Vecchio) con l'intento di lasciarla sorpresa, ma il gesto ...