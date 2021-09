Egitto | Alaa Abdel Fattah pensa al suicidio Lui e altri attivisti in carcere senza processo da più di due anni | “Oltre il limite di legge”

Advertising

amnestyitalia : #Egitto Oggi sono due anni dall’ultimo arresto di Alaa Abdel Fattah e dell’avvocato Mohamed Baker, detenuti senza a… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Egitto, Alaa Abdel Fattah pensa al suicidio. Lui e altri attivisti in carcere senza processo da più di due anni: “Oltr… - Max_Deidda : RT @fattoquotidiano: Egitto, Alaa Abdel Fattah pensa al suicidio. Lui e altri attivisti in carcere senza processo da più di due anni: “Oltr… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Egitto, Alaa Abdel Fattah pensa al suicidio. Lui e altri attivisti in carcere senza processo da più di due anni: “Oltr… - fattoquotidiano : Egitto, Alaa Abdel Fattah pensa al suicidio. Lui e altri attivisti in carcere senza processo da più di due anni: “O… -

"Ho iniziato a pensare al suicido. Per favore fate le condoglianze a Laila, mia madre, per me". Queste parole sono state pronunciate dall'attivista egiziano Alaa Abdel Fattah, così come hanno riferito i suoi avvocati alla famiglia...