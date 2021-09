Decreto salva referendum, la Lega dice no per la cannabis (Di mercoledì 29 settembre 2021) Era successo solo con l’orario del coprifuoco, ad aprile, e il governo Draghi ebbe un sussulto. Questa volta il fatto che nel Cdm di ieri mattina tutti e tre i ministri della Lega, per contrarietà ideologica, non abbiano partecipato al voto sul Decreto legge che ha introdotto la par condicio fra tutti i referendum in lavorazione, anche quelli i cui quesiti siano stati depositati in Cassazione dopo il 15 giugno, irrita assai meno. Il fair play suggerisce infatti di non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Era successo solo con l’orario del coprifuoco, ad aprile, e il governo Draghi ebbe un sussulto. Questa volta il fatto che nel Cdm di ieri mattina tutti e tre i ministri della, per contrarietà ideologica, non abbiano partecipato al voto sullegge che ha introdotto la par condicio fra tutti iin lavorazione, anche quelli i cui quesiti siano stati depositati in Cassazione dopo il 15 giugno, irrita assai meno. Il fair play suggerisce infatti di non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

