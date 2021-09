Crotone-Ascoli, i numeri del 17esimo incontro tra le due squadre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 16 i precedenti tra Crotone e Ascoli in Serie B: i calabresi conducono per otto vittorie a sei, completano due pareggi. Il Crotone ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l’Ascoli in Serie B (1N, 1P), mantenendo quattro volte la porta inviolata. Nessun pareggio in otto precedenti tra Crotone e Ascoli in casa dei calabresi in Serie B: sei successi interni e due vittorie fuori casa – l’Ascoli non ha trovato la rete in ben cinque di questi match. Il Crotone non ha vinto alcun match in questo campionato (3N, 3P); nelle precedenti 14 stagioni totali di Serie B, soltanto nel 2009/10, i rossoblù non hanno registrato alcun successo nelle prime sette partite. Il Crotone potrebbe perdere tre gare di fila in Serie B senza segnare ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono 16 i precedenti train Serie B: i calabresi conducono per otto vittorie a sei, completano due pareggi. Ilha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l’in Serie B (1N, 1P), mantenendo quattro volte la porta inviolata. Nessun pareggio in otto precedenti train casa dei calabresi in Serie B: sei successi interni e due vittorie fuori casa – l’non ha trovato la rete in ben cinque di questi match. Ilnon ha vinto alcun match in questo campionato (3N, 3P); nelle precedenti 14 stagioni totali di Serie B, soltanto nel 2009/10, i rossoblù non hanno registrato alcun successo nelle prime sette partite. Ilpotrebbe perdere tre gare di fila in Serie B senza segnare ...

