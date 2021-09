Chiesa e Kean in avanti: Juve così contro il Chelsea (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera alle 21 all'Allianz la Juve sfida il Chelsea in Champions League. Ecco la probabile formazione di Allegri Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questa sera alle 21 all'Allianz lasfida ilin Champions League. Ecco la probabile formazione di Allegri

Advertising

GiovaAlbanese : #Locatelli, #Chiesa, #Kean, e anche #Kulusevski. L'ambizione di essere protagonisti di una grande sfida ora è realt… - capuanogio : Attenzione, allegrata in arrivo! #Allegri studia una formazione a sorpresa per #JuventusChelsea con fuori anche… - forumJuventus : Probabili formazioni #JuveChelsea ore 21:00. GdS: 'Chiesa accanto a Kean nell'attacco bianconero' --->… - yutomanga : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? Allegrata in arrivo! Pazza idea con #Bernardeschi falso 9 tra #Chiesa–#Cuadrado esterni e #Kean in panchina???? - napolista : Tuttosport: #JuveChelsea, Allegri prova il 4-3-3 con Bernardeschi falso nove Accanto a lui ci sarebbero Cuadrado e… -