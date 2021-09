Assegno unico temporaneo figli 2021, proroga domanda (Di mercoledì 29 settembre 2021) La domanda per l’Assegno unico temporaneo 2021 per i figli minori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. La proroga rispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre 2021, è contenuta nella bozza del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. L’Assegno unico universale per i figli verrà messo a regime. L’Assegno temporaneo spetta alle famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Laper l’per iminori potrà essere presentata fino al 31 ottobre. Larispetto alla scadenza iniziale, fissata al 30 settembre, è contenuta nella bozza del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. L’universale per iverrà messo a regime. L’spetta alle famiglie conminori a carico che non hanno diritto all’per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti ...

