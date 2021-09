Aspar Martinez | ' Vorrei ci fossero più piloti come Marc Marquez'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il post scritto da Michel Fabrizio sulla propria pagina Facebook, annunciando di non voler partire per Gara 2 e chiudere definitivamente con le competizioni, ha fatto il giro del web finendo anche in ...

Advertising

automotorinews : ??? #MotoGP, Jorge Aspar #Martinez risponde a Michel #Fabrizio su Marc #Marquez ??? 'Nella scuola che ho insieme a N… - FormulaPassion : #MotoGP: Aspar #Martinez definisce 'vergognose' le parole su #Marquez di Michel #Fabrizio -

Ultime Notizie dalla rete : Aspar Martinez

Parole che non sono piaciute al team manager Jorge, che alla trasmissione 'El Languero' di Cadena Ser ha difeso l'otto volte campione del mondo dicendo: ' Marc Márquez è un riferimento ...MotoGP: le 5 love story più popolari del paddock Motomondiale Le parole di JorgeJorge, team manager del team, si è detto felice di poter proseguire con i propri piloti anche ...Hanno fatto discutere le parole di Michel Fabrizio, che dopo la morte di Dean Berta Vinales ha deciso di ritirarsi dal motociclismo, puntando il dito in qualche modo contro Marc Marquez e i piani alti ...L'ex pilota spagnolo ha voluto dire la sua in merito alla lunga lettera d'addio del centauro italiano in seguito alla scomparsa di Dean Berta Vinales ...