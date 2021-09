Ardea, nuovo archivio comunale in via Salvo d’Acquisto: al via i lavori (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ardea – “Sono iniziati da circa una settimana i lavori presso la sede comunale di Via Salvo d’Acquisto che ci permetteranno di avere un nuovo archivio comunale al piano seminterrato”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni. “All’interno di questo archivio prenderà posto la documentazione dei vari uffici che, come sapete, non ha mai trovato una collocazione definitiva, a causa della dislocazione dei diversi uffici. Vista la mole di materiale, contemporaneamente, abbiamo attivato un servizio di digitalizzazione del materiale cartaceo partendo dall’ufficio tecnico e dall’anagrafe, operazione che se fosse cominciata tanti anni fa, oggi già saremmo un passo avanti, e probabilmente alcuni documenti non sarebbero andati persi nel ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021)– “Sono iniziati da circa una settimana ipresso la sededi Viache ci permetteranno di avere unal piano seminterrato”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni. “All’interno di questoprenderà posto la documentazione dei vari uffici che, come sapete, non ha mai trovato una collocazione definitiva, a causa della dislocazione dei diversi uffici. Vista la mole di materiale, contemporaneamente, abbiamo attivato un servizio di digitalizzazione del materiale cartaceo partendo dall’ufficio tecnico e dall’anagrafe, operazione che se fosse cominciata tanti anni fa, oggi già saremmo un passo avanti, e probabilmente alcuni documenti non sarebbero andati persi nel ...

