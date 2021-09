Alimenti, per bibite -10% zuccheri e nuovi divieti su spot e vendita a bimbi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Riduzione dell'offerta calorica, astensione dalla vendita diretta di bibite zuccherate anche nelle scuole superiori, astensione da pubblicità e marketing per gli under 13. Sono questi gli impegni assunti con il nuovo Protocollo di intesa tra il ministero della Salute e l'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche (Assobibe), che ho firmato in queste ore". Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, delegato dal ministro Roberto Speranza alla trattazione e alla firma di atti relativi all'igiene e alla sicurezza degli Alimenti per la nutrizione umana, ricorda una nota del dicastero. "La riduzione dell'offerta calorica - spiega Costa - si otterrà con un ulteriore taglio del 10% di zucchero immesso in consumo (per il periodo 2020-2022)", mentre "l'astensione dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Riduzione dell'offerta calorica, astensione dalladiretta dizuccherate anche nelle scuole superiori, astensione da pubblicità e marketing per gli under 13. Sono questi gli impegni assunti con il nuovo Protocollo di intesa tra il ministero della Salute e l'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche (Assobibe), che ho firmato in queste ore". Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, delegato dal ministro Roberto Speranza alla trattazione e alla firma di atti relativi all'igiene e alla sicurezza degliper la nutrizione umana, ricorda una nota del dicastero. "La riduzione dell'offerta calorica - spiega Costa - si otterrà con un ulteriore taglio del 10% di zucchero immesso in consumo (per il periodo 2020-2022)", mentre "l'astensione dalla ...

