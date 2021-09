Alex Belli e Samy Youssef litigano per ore: “Attento finisce male” (Di giovedì 30 settembre 2021) Fermi tutti, anche il cast maschile del Grande Fratello Vip si è svegliato. Tutto è iniziato con il ritorno di Aldo Montano nella love boat del GF e poco dopo Alex Belli e Samy Youssef hanno litigato per ore. “La discussione è originata proprio quando il Grande Fratello ha rivelato la presenta di Aldo in Casa. È in quel momento che, nell’euforia generale e nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo, Alex ha zittito tutti e questo ha dato particolarmente fastidio al modello egiziano che, dopo cena, ha chiesto all’attore un chiarimento. La conversazione tra i due è però sfociata in un’animata discussione: “Sei tu che mi hai detto di stare zitto” dice Samy, mentre Alex esprime la sua volontà di non discutere. Samy, dal canto suo, chiede ad ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 settembre 2021) Fermi tutti, anche il cast maschile del Grande Fratello Vip si è svegliato. Tutto è iniziato con il ritorno di Aldo Montano nella love boat del GF e poco dopohanno litigato per ore. “La discussione è originata proprio quando il Grande Fratello ha rivelato la presenta di Aldo in Casa. È in quel momento che, nell’euforia generale e nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo,ha zittito tutti e questo ha dato particolarmente fastidio al modello egiziano che, dopo cena, ha chiesto all’attore un chiarimento. La conversazione tra i due è però sfociata in un’animata discussione: “Sei tu che mi hai detto di stare zitto” dice, mentreesprime la sua volontà di non discutere., dal canto suo, chiede ad ...

