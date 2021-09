330 arresti durante le giornate di azione comune in tutta l’UE (Di mercoledì 29 settembre 2021) 330 arresti nel giro di vite internazionale contro la criminalità nell’Europa Sud Orientale e avvio di 37 nuove indagini. Squadra compatta formata dalle forze di polizia europee che lavorano insieme per combattere la criminalità organizzata internazionale proveniente dall’Europa sudorientale. Questo è il senso dei Joint Action Days (JADS), che si sono svolti dal 15 al Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) 330nel giro di vite internazionale contro la criminalità nell’Europa Sud Orientale e avvio di 37 nuove indagini. Squadra compatta formata dalle forze di polizia europee che lavorano insieme per combattere la criminalità organizzata internazionale proveniente dall’Europa sudorientale. Questo è il senso dei Joint Action Days (JADS), che si sono svolti dal 15 al

Advertising

CambiamentoDel : Effettuati 330 arresti e avviate 37 nuove attività investigative - veronica_rosset : RT @lagobrun0: @Enrico__Costa Per M5S non esiste la presunzione di innocenza e Gratteri ne è la testimonianza vivente:Rinascita Scott 330 a… - lagobrun0 : @Enrico__Costa Per M5S non esiste la presunzione di innocenza e Gratteri ne è la testimonianza vivente:Rinascita Sc… -