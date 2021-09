Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 12:30 (Di martedì 28 settembre 2021) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2021 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA BREVI CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, PER LAVORI IN CORSO, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO INVECE CODE PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA; INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA PANTANO E TORRE GAIA VERSO Roma; DA FEDERICO MONTI E ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021)DEL 28 SETTEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA BREVI CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, PER LAVORI IN CORSO, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO INVECE CODE PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA; INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA PANTANO E TORRE GAIA VERSO; DA FEDERICO MONTI E ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via Cristoforo Colombo tra Via Pontina e Viale dell'Umanesimo-Piazzale dello Sport - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via della Magliana tra Piazza Antonio Meucci e Viadotto della Magliana - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Gallia tra Via Druso e Via Britannia -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Decreto 'ponti', in provincia di Imperia interventi per quasi 9 milioni di euro in tre anni ...Provincia di Imperia dal presidente provinciale Domenico Abbo e dal dirigente settore Viabilità, ... gli uffici della Provincia hanno ottenuto un finanziamento proveniente da Roma destinato agli ...

Restyling dei ponti nelle valli dell'entroterra: quasi 9 milioni di interventi dalla Provincia su fondi governativi E' questo il finanziamento proveniente da Roma per gli interventi da realizzare sui ponti di ...milioni) - ponte 'Basso' sul rio Bavera a Monesi di Mendatica (ricostruzione e ripristino della viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...Provincia di Imperia dal presidente provinciale Domenico Abbo e dal dirigente settore, ... gli uffici della Provincia hanno ottenuto un finanziamento proveniente dadestinato agli ...E' questo il finanziamento proveniente daper gli interventi da realizzare sui ponti di ...milioni) - ponte 'Basso' sul rio Bavera a Monesi di Mendatica (ricostruzione e ripristino della...