Una città modello per le persone cieche (Di martedì 28 settembre 2021) Marburgo è diventata un esempio di accessibilità e inclusione, grazie a un istituto all'avanguardia per ragazzi con disabilità visive Leggi su ilpost (Di martedì 28 settembre 2021) Marburgo è diventata un esempio di accessibilità e inclusione, grazie a un istituto all'avanguardia per ragazzi con disabilità visive

Advertising

Mov5Stelle : I sondaggi lo danno in picchiata. D'altronde non ha un programma, se non un copia-incolla senza capo né coda, non e… - Palazzo_Chigi : Il Governo candiderà @Roma ad ospitare l’ #EXPO2030. “Una grande opportunità per lo sviluppo della città” ha detto… - matteosalvinimi : Con Luca Bernardo e la squadra del centrodestra questa Città può e deve essere la vera Milano: un'opportunità di vi… - ZzuCicciu : RT @ilpost: Una città modello per le persone cieche - mintarantino : RT @lisanoja: Stendhal diceva: 'La bellezza non è che una promessa di felicità'. Bisogna promuovere la bellezza in ogni angolo della città.… -

Ultime Notizie dalla rete : Una città Alfonsino, il delivery dei piccoli centri sbarca in Borsa e punta a diventare leader Questo perché quando entriamo in una nuova città sottoscriviamo dei contratti di esclusiva, che costituiscono una barriera all'ingresso per altri. Inoltre, abbiamo degli elementi caratterizzanti che ...

Bat investe 500 milioni in un centro per l'innovazione a Trieste. Creerà 2.700 posti di lavoro "Il capoluogo friulano è la città con il più alto numero di ricercatori in Europa e ospita 30 ... La ricerca e l'innovazione devono diventare una delle strade alternative alla perdita dei posti di ...

Elezioni Roma, così Roberto Gualtieri immagina la "Città dei 15 minuti" RomaToday Questo perché quando entriamo innuovasottoscriviamo dei contratti di esclusiva, che costituisconobarriera all'ingresso per altri. Inoltre, abbiamo degli elementi caratterizzanti che ..."Il capoluogo friulano è lacon il più alto numero di ricercatori in Europa e ospita 30 ... La ricerca e l'innovazione devono diventaredelle strade alternative alla perdita dei posti di ...