Tuchel | “Kantè è positivo al Covid Con la Juventus sarà una sfida difficile”

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Chelsea. Il tecnico tedesco ha annunciato l'assenza di Kantè e commentato il match di domani contro i bianconeri: "Ngolo Kanté è positivo al Covid ed è in quarantena. Non si è allenato. Non ci sono Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore, non ci sarà. Abbiamo rispetto per la qualità e per la tradizione della Juventus. sarà una sfida difficile ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità".

