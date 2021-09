Shakhtar-Inter | Inzaghi non fa drammi | Il giudizio su Dzeko e Lautaro

(Di martedì 28 settembre 2021) L’non va oltre lo 0-0 nel match di Kiev contro lo: un solo punto in due giornate di Champions League, manon faL’impatta sul… L'articolonon faIlsuè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Inter : ?? | SIPARIO L'Inter ci prova, lo Shakhtar fa muro #ShakhtarInter finisce 0?-0? #UCL #ForzaInter ???? - Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - mixtutto : Champions, Shakhtar-Inter 0-0, Pyatov salva la squadra di De Zerbi - La Gazzetta dello Sport - ilgiornale : L'Inter pareggia 0-0 a Kiev contro la squadra di De Zerbi e sale a quota uno in classifica come gli ucraini. Discre… -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Inter

... presidente dello: "Scelgo tecnici italiani e giocatori brasiliani" Champions,Donetsk -0 - 0: occasione persa per i nerazzurri Champions, De Zerbi avverte il suo: "...APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Psg - City 1 - 0 CHAMPIONS LEAGUE0 - 0 SPORT Champions League,Donetsk -: il riscaldamento dei... CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi: 'Match ...Dopo il pareggio per 0-0 esterno contro lo Shakhtar Donetsk nella seconoda giornata dei gironi di Champions League, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij è stato intervistato dai microfoni di Sky Spo ...Non segna nessuno tra Shakhtar Donetsk e Inter, l'Ajax invece si impone con due reti di vantaggio nel confronto interno col Besiktas.