Roma, Salvini "Giorgetti? Non si riparte dai salotti di Calenda" (Di martedì 28 settembre 2021) Roma (ITALPRESS) – "Non ho tempo per leggere le interviste, poi ho visto che Giorgetti ha smentito. Credo che a Roma con Michetti si ripartirà dalle periferie, non dal salotto di Calenda". A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini commentando alcune affermazioni del ministro Giorgetti sulle amministrative di Roma.Salvini ha anche commentato il caso Morisi: "Non c'è reato, è una vicenda che riguarda la sfera privata, chi spaccia è un reato chi la consuma è un errore, e tenere in ballo un discorso politico che non c'entra nulla, mi sembra un attacco gratuito alla Lega a 5 giorni dal voto. Per me l'amicizia vale più della politica. Chi vende droga vende morte. Se qualcuno vende droga deve andare in galera, ed io mi opporrò ad una Stato che legalizza la ...

