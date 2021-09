“Purtroppo è Antonella”. Speranze finite per l’infermiera 40enne scomparsa: ritrovata senza vita (Di martedì 28 settembre 2021) Speranze finite per Antonella. Le tracce dell’operatrice sanitaria si erano perse dallo scorso 19 settembre e i familiari hanno sperato fino alla fine in un esito positivo della vicenda. Purtroppo però è arrivata la notizia più tragica con il ritrovamento del suo cadavere nel fiume. Un corpo era stato portato a galla dalle squadre di soccorso, che stavano cercando la donna, che aveva 40 anni. L’agenzia di stampa giornalista Ansa ha fatto sapere che i parenti della vittima hanno già riconosciuto la salma. La procura della Repubblica della città di Lodi vuole però vederci chiaro e ha deciso di disporre l’esame autoptico su Antonella per accertare le cause del suo decesso. Il suo cadavere è stato trovato nel fiume Adda, nelle vicinanze di Formigara, a Pizzighettone (Cremona). La 40enne ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021)per. Le tracce dell’operatrice sanitaria si erano perse dallo scorso 19 settembre e i familiari hanno sperato fino alla fine in un esito positivo della vicenda.però è arrivata la notizia più tragica con il ritrovamento del suo cadavere nel fiume. Un corpo era stato portato a galla dalle squadre di soccorso, che stavano cercando la donna, che aveva 40 anni. L’agenzia di stampa giornalista Ansa ha fatto sapere che i parenti della vittima hanno già riconosciuto la salma. La procura della Repubblica della città di Lodi vuole però vederci chiaro e ha deciso di disporre l’esame autoptico super accertare le cause del suo decesso. Il suo cadavere è stato trovato nel fiume Adda, nelle vicinanze di Formigara, a Pizzighettone (Cremona). La...

