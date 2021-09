Pre Cop26, Greta Thunberg apre i lavori a Milano: “Io e Vanessa Nakate terremo i discorsi programmatici” (Di martedì 28 settembre 2021) Greta Thunberg è arrivata alla Pre Cop26, in programma da oggi a Milano. L’attivista di Friday for future ha deciso di viaggiare in treno ed è arrivata ieri da Francoforte. “Parte oggi la conferenza Youth4Climate PreCop a Milano”, ha scritto su Twitter. “Vanessa Nakate e io terremo i discorsi programmatici durante la sessione mattutina di apertura”. All’incontro di apertura al Mico partecipano anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Youth4Climate durerà tre giorni, da martedì 28 settembre a giovedì 30. Quattrocento giovani, due per ciascuno dei 197 paesi dell’Onu, discuteranno con esperti su tutti gli aspetti della crisi climatica. L’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)è arrivata alla Pre, in programma da oggi a. L’attivista di Friday for future ha deciso di viaggiare in treno ed è arrivata ieri da Francoforte. “Parte oggi la conferenza Youth4Climate PreCop a”, ha scritto su Twitter. “e iodurante la sessione mattutina di apertura”. All’incontro di apertura al Mico partecipano anche il sindaco diBeppe Sala e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Youth4Climate durerà tre giorni, da martedì 28 settembre a giovedì 30. Quattrocento giovani, due per ciascuno dei 197 paesi dell’Onu, discuteranno con esperti su tutti gli aspetti della crisi climatica. L’Italia ...

