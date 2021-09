Piaggio Aerospace, accordo con Safran su motori nuova generazione Ardiden3 (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Piaggio Aerospace – una delle più importanti aziende di produzione aeronautiche italiane – ha sottoscritto una Lettera di Intenti (LoI) con la società francese Safran Helicopter Engines per la collaborazione nella produzione della famiglia di motori aeronautici Ardiden 3. L’accordo regola la produzione di componenti critiche per i vari modelli della famiglia di motori Ardiden 3, in applicazioni destinate sia a velivoli a turboelica (la variante Ardiden 3TP) sia elicotteri. Le due società collaborano già sulle famiglie di motori RTM322 e Aneto, per le quali Piaggio Aerospace produce componenti della sezione a caldo. “La nostra business unit engines, con il suo personale altamente qualificato e un portafoglio clienti di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –– una delle più importanti aziende di produzione aeronautiche italiane – ha sottoscritto una Lettera di Intenti (LoI) con la società franceseHelicopter Engines per la collaborazione nella produzione della famiglia diaeronautici Ardiden 3. L’regola la produzione di componenti critiche per i vari modelli della famiglia diArdiden 3, in applicazioni destinate sia a velivoli a turboelica (la variante Ardiden 3TP) sia elicotteri. Le due società collaborano già sulle famiglie diRTM322 e Aneto, per le qualiproduce componenti della sezione a caldo. “La nostra business unit engines, con il suo personale altamente qualificato e un portafoglio clienti di ...

