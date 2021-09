Niang si presenta al Bordeaux | “Qui per rilanciare la mia carriera”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Niang presenta

TUTTO mercato WEB

... anche per una serie infinita di problemi fisici: in conferenza sicome l'erede di Patrick ... suo malgrado, conquista le prime pagine anche per un altro motivo: Il diciassettente Mbaye, ...Quello che sidavanti agli occhi è la sempre uguale mancanza di sorriso da parte delle ...quest'oggi ha detto sì ad un eventuale trasferimento in laguna alla corte di Mister Zanetti ma a ...Com’è possibile che il Bordeaux abbia ingaggiato e ufficializzato un calciatore, Niang, a stagione in corso e a calciomercato finito? In ...A Bordeaux per rilanciare una carriera: ecco il desiderio di Mbaye Niang, attaccante che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Genoa e Torino. E tutti si augurano per M’Baye che Bordeaux rappresent ...