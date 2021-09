Napoli condannato per i biglietti a prezzo pieno agli under 14 (Di martedì 28 settembre 2021) Il calcio Napoli è stato condannato per i biglietti a prezzo pieno agli under 14. Il club di De Laurentiis non ha rispetto l’obbligo del 50% delle gare gratuite per i giovanissimi. CALCIO Napoli condannato PER I biglietti agli under 14 Brutta figura per il calcio Napoli, in merito alla questione biglietti per gli under 14. Il club di De Laurentiis è stato condannato per non aver rispettato le direttive federali in merito ai biglietti gratis per gli under 14. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il giudice di pace di Acerra (Napoli), Nicola ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 settembre 2021) Il calcioè statoper i14. Il club di De Laurentiis non ha rispetto l’obbligo del 50% delle gare gratuite per i giovanissimi. CALCIOPER I14 Brutta figura per il calcio, in merito alla questioneper gli14. Il club di De Laurentiis è statoper non aver rispettato le direttive federali in merito aigratis per gli14. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il giudice di pace di Acerra (), Nicola ...

