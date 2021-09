L’indagine, con dati chiari il 66% lascerebbe sigarette per alternative (Di martedì 28 settembre 2021) Dire addio alle sigarette tradizionali e convertirsi ai prodotti senza combustione, da quelli a tabacco riscaldato alle sigarette elettroniche. Il 66% dei fumatori italiani adulti sarebbe più propenso a intraprendere questa strada se avesse maggiore chiarezza sulle differenze, nonché sulle relative evidenze scientifiche. E’ uno dei dati che emergono da un nuovo studio – ‘La disinformazione: un grande ostacolo per un futuro senza fumo’ – condotto dall’Istituto di ricerca indipendente Povaddo per conto di Philip Morris International in 26 Paesi nel mondo, su un campione di 30 mila persone. L’indagine fotografa il ‘fattore I’, l’impatto che può avere un’informazione accurata sulle scelte dei tabagisti. Secondo quanto rilevano gli autori, infatti, l’89% dei fumatori del Belpaese che sono passati ai prodotti alternativi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Dire addio alletradizionali e convertirsi ai prodotti senza combustione, da quelli a tabacco riscaldato alleelettroniche. Il 66% dei fumatori italiani adulti sarebbe più propenso a intraprendere questa strada se avesse maggiore chiarezza sulle differenze, nonché sulle relative evidenze scientifiche. E’ uno deiche emergono da un nuovo studio – ‘La disinformazione: un grande ostacolo per un futuro senza fumo’ – condotto dall’Istituto di ricerca indipendente Povaddo per conto di Philip Morris International in 26 Paesi nel mondo, su un campione di 30 mila persone.fotografa il ‘fattore I’, l’impatto che può avere un’informazione accurata sulle scelte dei tabagisti. Secondo quanto rilevano gli autori, infatti, l’89% dei fumatori del Belpaese che sono passati ai prodotti alternativi ...

