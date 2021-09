"La Lega è in confusione totale, così non si arriva al 2023", avverte Conte (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - "Spero che la Lega si chiarisca le idee", "con questa maggioranza e questi problemi mi sembra improbabile arrivare al 2023": è l'auspicio del leader M5s, Giuseppe Conte, che in un'intervista a La Stampa ha affermato che "la Lega è in confusione totale, ha una conflittualità interna che preoccupa molto" e il caso Morisi "è un ulteriore elemento che si aggiunge al caos". "Queste fibrillazioni possono far male al governo", ha avvertito l'ex premier. "Alle amministrative con grande energia" Quanto all'imminente tornata amministrativa, Conte ha assicurato: "Abbiamo grande energia in vista di questo voto", "abbiamo proposte politiche forti a Napoli, a Bologna con il Pd, in Calabria e anche a Roma", dove "Raggi è partita con un'eredità difficile, ma ... Leggi su agi (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - "Spero che lasi chiarisca le idee", "con questa maggioranza e questi problemi mi sembra improbabilere al": è l'auspicio del leader M5s, Giuseppe, che in un'intervista a La Stampa ha affermato che "laè in, ha una conflittualità interna che preoccupa molto" e il caso Morisi "è un ulteriore elemento che si aggiunge al caos". "Queste fibrillazioni possono far male al governo", ha avvertito l'ex premier. "Alle amministrative con grande energia" Quanto all'imminente tornata amministrativa,ha assicurato: "Abbiamo grande energia in vista di questo voto", "abbiamo proposte politiche forti a Napoli, a Bologna con il Pd, in Calabria e anche a Roma", dove "Raggi è partita con un'eredità difficile, ma ...

