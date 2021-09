Julio Cesar | “Questa Inter | superati i gironi | può arrivare in finale E in Italia può vincere ancora”

(Di martedì 28 settembre 2021), ex portiere dell’vistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei nerazzurri di Inzaghi, attesi dalla gara contro lo Shakhtar Donetsk, Queste le sue parole: “Non paragonosquadra a quella dove c’ero io, a Kiev, non è giusto. Certo, a noi l’Ucraina diede il là al passaggio del turno e adin. Ho visto uno spirito di squadra fortissimo nell’, questo conta più dei singoli. Credo che i tifosi possano stare tranquilli. Se il livello è quello messo in mostra col Real, io ci credo: si puòin, basta crederci. E innon faccio paragoni tra una stagione e l’altra, tra la scorsa e l’attuale. Ma l’ha proprio tutto, ...

L'ex portiere brasiliano dell' Interha parlato nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport a proposito della squadra nerazzurra e delle ambizioni che gli uomini di Simone Inzaghi possono avere in questa annata. L'ex ...L'ex leggenda dell'Inter,, si è lasciato ad alcune dichiarazioni al La Gazzetta dello Sport per parlare della gara di Champions League che attende l'Inter quest'oggi contro lo Shakhtar Donetsk , la seconda ...I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta contro il Real Madrid non possono permettersi ulteriori passi falsi. Champions League. Il portiere ha detto la sua sul cammino dei nerazzurri in Champion ...E anche questa Inter può arrivare in finale, se il livello è quello visto con il Real. In Ucraina vi fu la svolta! Kiev è nel destino, lì è nato il Triplete. Dolci ricordi dunque per Julio, che non di ...