iPhone 13, FaceId smette di funzionare se si cambia il display (Di martedì 28 settembre 2021) (Foto: iFixit)Sta facendo discutere un recente video che mostra come FaceId smetta di funzionare quando si sostituisce il display del nuovo iPhone 13. E non importa se lo schermo che viene montato sia originale o meno, perché in ogni caso avviene la disattivazione del riconoscimento biometrico del volto. Da cosa è dovuto? La nuova famiglia iPhone 13 ha debuttato ufficialmente sui mercati globali dopo il keynote di presentazione di due settimane fa, con svariate migliorie rispetto alla generazione precedente e vi abbiamo già raccontato le novità con tredici domande da porsi prima di considerare l'acquisto del nuovo melafonino nella versione standard o Pro. Come ormai da tradizione recente, sono stati pubblicati diversi teardown ovvero analisi approfonditi dei componenti hardware dopo un accurato ...

