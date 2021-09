Harvard | focolaio Covid sta infettando gli studenti completamente vaccinati dell’università

Leggi su cityroma

(Di martedì 28 settembre 2021)allaBusiness School: scatta la didattica a distanza, ma la maggior parte degliè vaccinata LaBusiness School ha mandato in Dad tutte le classi del primo anno di MBA e alcunidel secondo anno, incrementando l’esecuzione di test-19 per cercare di frenare un recenteregistrato negli ambienti del… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.