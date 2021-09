Green pass | tutte le novità su obblighi e controlli

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - ladyonorato : Forze dell’ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - AndyPol1966 : @ArsuraAndrea @borghi_claudio @EugenioGiani Certo e negli ultimi 2 anni come avremmo lavorato? Col l’inesistente v… - moussedisalmone : RT @borghi_claudio: In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto aperto… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Ildiventerà obbligatorio sul posto di lavoro dal 15 ottobre : una data importante che ci dirà quanti lavoratori dipendenti sono effettivamente disposti a rinunciare allo stipendio pur di non ...Sulla validità dei tamponi per il: "Il molecolare è valido 72 ore, siamo sicuri che non trasmetteremo il virus; tampone rapido 48 ore perchè è meno preciso, salivare molecolare anche qui ..."Difficilmente si riuscirà a dare una risposta alla grande richiesta di tamponi che si prevede ci sarà dopo il 15 ottobre se non in collaborazione con le aziende e con tutti coloro che sono interessat ...Su Facebook Schirilò ha postato il video del suo intervento: 'Mai avrei immaginato di finire sul palco e invece. Quel vice questore da quel palco non ha usato il suo diritto di parola, che è anche leg ...