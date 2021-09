Giuseppe Conte, Mughini e Mogol ospiti di Accordi&Disaccordi il 29 settembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio (Di martedì 28 settembre 2021) Nuova puntata del talk di approfondimento politico del Nove ‘Accordi&Disaccordi’: mercoledì 29 settembre alle 21:25 i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano in diretta il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte, il giornalista e scrittore Giampiero Mughini e il paroliere e produttore discografico Mogol. In studio si parlerà delle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi, del caso Morisi che sta scuotendo la Lega, nonché delle aperture del Comitato tecnico scientifico riguardo le capienze di teatri, cinema e stadi. Confermato il commento sui fatti più caldi dell’attualità a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Torna infine la rubrica satirica Disaccordi&Disaccordi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Nuova puntata del talk di approfondimento politico del‘Accordi&Disaccordi’: mercoledì 2921:25 i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano in diretta il leader del Movimento cinque stelle, il giornalista e scrittore Giampieroe il paroliere e produttore discografico. In studio si parlerà delle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi, del caso Morisi che sta scuotendo la Lega, nonché delle aperture del Comitato tecnico scientifico riguardo le capienze di teatri, cinema e stadi. Confermato il commento sui fatti più caldi dell’attualità a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano. Torna infine la rubrica satirica Disaccordi&Disaccordi ...

