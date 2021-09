Giulia Salemi contro Malgioglio | «Non sta bene | sono scioccata» | ecco cosa è successo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

è tornata nuovamente protagonista, insieme a Gaia Zorzi , del GF Vip Party , la striscia di Mediaset Play che anticipa le nuove puntate del Grande Fratello Vip del lunedì e del venerdì. ...Proprio con Paola di Benedetto econduce il programma Disconnessi on the road trasmesso il mercoledì in seconda serata su Italia 1. Dal 2 settembre 2020 rientra a far parte del cast di ...Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio sono ai ferri cortissimi: ma cosa è successo fra loro? Le parole della ex gieffina all'interno!Pierpaolo Pretelli rimane senza parole: il grande momento è arrivato ma nessuno si sarebbe mai aspettato potesse essere il momento.