GF Vip, l’ex di Tommaso torna all’attacco: “Un cucciolo di Psycho” (Di martedì 28 settembre 2021) GF Vip, Valentina l’ex di Tommaso è tornata all’attacco bersagliando le donne della casa, dichiarando che il cucciolo di Bambi in realtà è un vero e proprio cucciolo di Psycho. GF Vip, Valentina l’ex di Tommaso attacca le concorrenti della casa (Foto dal web)Valentina Augusti ha qualcosa da dire ai concorrenti dopo aver ascoltato i loro commenti in difesa del suo ex ragazzo, dopo l’ultima puntata del reality show, Valentina Augusti è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip. Ha voluto parlare con il suo ex ragazzo Tommaso, ma con le concorrenti della casa e Alex Belli non c’è stato buon sangue, proprio perché hanno criticato il suo atteggiamento “saccente”. Valentina ha dichiarato in risposta alle ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) GF Vip, Valentinaditabersagliando le donne della casa, dichiarando che ildi Bambi in realtà è un vero e propriodi. GF Vip, Valentinadiattacca le concorrenti della casa (Foto dal web)Valentina Augusti ha qualcosa da dire ai concorrenti dopo aver ascoltato i loro commenti in difesa del suo ex ragazzo, dopo l’ultima puntata del reality show, Valentina Augusti è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip. Ha voluto parlare con il suo ex ragazzo, ma con le concorrenti della casa e Alex Belli non c’è stato buon sangue, proprio perché hanno criticato il suo atteggiamento “saccente”. Valentina ha dichiarato in risposta alle ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, tutti contro l'ex di Tommaso: «È una morta di fama». Valentina torna in studio per difendersi ma Eletti se… - salvatrash1 : Valentina che entra a distanza di tre giorni prima per un confronto con l'ex e poi per un confronto con la casa dop… - AngelicaRossel2 : RT @thejotrixx: Valentina (ex Tommaso) che tra l'altro è uscito... contro i vip presenti is the new dobbiamo riempire il programma. Partiam… - thejotrixx : Valentina (ex Tommaso) che tra l'altro è uscito... contro i vip presenti is the new dobbiamo riempire il programma.… - zazoomblog : Manila Nazzaro: chi è età carriera figli chi è l’ex marito fidanzato Instagram Grande Fratello Vip - #Manila… -