Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 28 settembre 2021

(Di martedì 28 settembre 2021), 28, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampio spazio all’uso del green pass e alla campagna vaccinale. Con un’intervista al Professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmaceutiche Mario Negri di Milano, un approfondimento sulla decisione di somministrare la terza dose, sugli errori di comunicazione e sulla corsa alle esenzioni, tra contraddizioni e difficoltà per i cittadini che devono richiederla per motivi di salute. A seguire, un’inchiesta sulla situazione delle città e delle periferie italiane a ridosso delle imminenti elezioni amministrative. Mentre in piazza si susseguono i comizi, sono molti i problemi ancora senza risposta che affliggono ...

Advertising

Giorgiolaporta : I #camionisti rallentano il traffico. Dal 15 ottobre ad oltre 4 milioni di lavoratori su 23, ovvero il 17% del tota… - borghi_claudio : @Serafin35214639 Capito sin dal primo minuto. Posso permettermelo perché nella vita (a parte qualche eccesso di vel… - GiovaAlbanese : #Dybala fuori dal J Medical, accolto dall'affetto dei tifosi presenti. #Juventus - lillydessi : Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: fuori Tonali e Giroud, Rebic dal 1'. Anche Griezmann out - TUTTO me… - CarmelaEmma : RT @DonaIasio: ?????? Ci aiutate a tirarla fuori dal #canile??? #adottauncaneanziano #adottanoncomprare -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal

... varatoConsiglio dei ministri all'inizio di agosto . Un provvedimento che proibisce agli inquirenti di fornire notizie sui procedimenti in corso al didi cornici formali quali, appunto, ...Il '3' ha premiato 25.575 anonimi con 25,74 euro, mentre l'ultimo premio assegnato... Oggi vogliamo parlarvi ad esempio di 'Looking out from within', che potremmo tradurre in 'Guardaredall'...Giorgi e Paolni non hanno superato il primo turno, eliminate in due set dalle rispettive avversarie. Delusioni azzurre al torneo di Chicago del circuito WTA. Camila Giorgi e Jasmine Paolini sono infat ...Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, dei "corridoi ...