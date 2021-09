Formazioni UFFICIALI Shakhtar-Inter: fuori un big nei nerazzurri! (Di martedì 28 settembre 2021) Tra pochissimo, alle 18:45, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà a Kiev lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli ultimi dubbi di formazione da parte di Simone Inzaghi sono stati sciolti. L’allenatore nerazzurro ha scelto nei vari ballottaggi: Matias Vecino e Federico Dimarco. Calhanoglu e Perisic partiranno inizialmente in panchina. Per il resto la formazione è la solita con Dumfries sulla destra e Lautaro-Dzeko davanti. L’allenatore italiano dello Shakhtar adotterà il classico 4-2-3-1 con pochissimi cambiamenti di formazione rispetto alla vigilia. Solomon titolare con Alan Patrick e Pedrinho alle spalle di Traore. Tete partirà dalla panchina. Queste le scelte nel dettaglio dei due allenatori: Shakhtar DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Tra pochissimo, alle 18:45, l’di Simone Inzaghi sfiderà a Kiev loDonetsk di Roberto De Zerbi nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli ultimi dubbi di formazione da parte di Simone Inzaghi sono stati sciolti. L’allenatore nerazzurro ha scelto nei vari ballottaggi: Matias Vecino e Federico Dimarco. Calhanoglu e Perisic partiranno inizialmente in panchina. Per il resto la formazione è la solita con Dumfries sulla destra e Lautaro-Dzeko davanti. L’allenatore italiano delloadotterà il classico 4-2-3-1 con pochissimi cambiamenti di formazione rispetto alla vigilia. Solomon titolare con Alan Patrick e Pedrinho alle spalle di Traore. Tete partirà dalla panchina. Queste le scelte nel dettaglio dei due allenatori:DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, ...

