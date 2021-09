Elisa Isoardi | cena bollente per lei | con dettaglio in primo piano

Leggi su formatonews

(Di martedì 28 settembre 2021)si gode la pausa dal lavoro anche con una, che mette undella conduttrice insi prepara per una…”” (foto: Instagram).La bellacontinua a godersi questo periodo d’attesa per un nuovo progetto televisivo; l’ex-modella e conduttrice, quest’anno ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi (dopo aver preso in precedenza parte a Ballando con le stelle) acquisendo ancora più popolarità e tutti non vedono l’ora di vederla di nuovo in tv. Nel frattempo, su Instagram la conduttrice non perde occasione di postare foto da momenti della sua quotidianità; stavolta laper ...