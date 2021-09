Dal primo ottobre Spid obbligatorio per i servizi di Inps e Pubblica Amministrazione: come funziona (Di martedì 28 settembre 2021) Niente più username, password e pin per accedere ai servizi digitali offerti dai siti dell’Agenzia delle Entrate, dai Comuni e, in generale, dagli enti pubblici. Il primo ottobre scatta lo shutdown delle vecchie credenziali e diventa indispensabile lo Spid – il sistema pubblico di identità digitale – per compiere le operazioni più semplici dal proprio pc, come monitorare la propria pensione o consultare il cassetto fiscale. Il problema è che, ad oggi, solo 24,3 milioni di italiani possiedono lo Spid. La percentuale di over 65, poi, che hanno registrato la propria identità digitale si attesta tra il 10 e il 15%: gli anziani sembrerebbero tagliati fuori dalla transizione digitale del Paese. Per chi non è stato in grado di dotarsi dello strumento, è stata pensata la figura del «delegato ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Niente più username, password e pin per accedere aidigitali offerti dai siti dell’Agenzia delle Entrate, dai Comuni e, in generale, dagli enti pubblici. Ilscatta lo shutdown delle vecchie credenziali e diventa indispensabile lo– il sistema pubblico di identità digitale – per compiere le operazioni più semplici dal proprio pc,monitorare la propria pensione o consultare il cassetto fiscale. Il problema è che, ad oggi, solo 24,3 milioni di italiani possiedono lo. La percentuale di over 65, poi, che hanno registrato la propria identità digitale si attesta tra il 10 e il 15%: gli anziani sembrerebbero tagliati fuori dalla transizione digitale del Paese. Per chi non è stato in grado di dotarsi dello strumento, è stata pensata la figura del «delegato ...

