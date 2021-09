Cdp | Leonardo | Sogei e Tim lanciano proposta su cloud nazionale

(Di martedì 28 settembre 2021) Cassa Depositi e Prestiti,e Tim hanno presentato congiuntamente al ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale unadi partenariato pubblico - privato per ...

In questa cornice nasce l'iniziativa congiunta di, Sogei e Tim attraverso una partnership pubblico - privato che avrà il compito di incentivare e accelerare l'innovazione tecnologica e ...In questa cornice nasce l'iniziativa congiunta di, Sogei e TIM attraverso una partnership pubblico - privato che avrà il compito di incentivare e accelerare l'innovazione tecnologica e ...(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity), Leonardo, Sogei e TIM hanno presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al Ministro per l'Innovazione..Le 4 società hanno presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al Ministro per l’innovazione tecnologica, una proposta di ...