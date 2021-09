Assegno unico figli, in Consiglio dei ministri la proroga dei termini per presentare domanda (Di martedì 28 settembre 2021) Slitta la scadenza dell’Assegno unico per i figli: nel Consiglio dei ministri di mercoledì verrà approvata la proroga dei termini per fare domanda con retroattività ai mesi precedenti. E’ quanto confermano fonti di governo, spiegando che la norma compare nell’ambito di un decreto di proroga di termini inserito all’ordine del giorno della riunione. La scadenza per fare domanda dell’Assegno con retroattività era fissata al 30 settembre, ma ora la norma stabilirà una data più avanzata per permettere a chi non è ancora riuscito di fare domanda per ottenere l’Assegno da luglio. Finora le domande arrivate all’Inps per l’Assegno temporaneo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Slitta la scadenza dell’per i: neldeidi mercoledì verrà approvata ladeiper farecon retroattività ai mesi precedenti. E’ quanto confermano fonti di governo, spiegando che la norma compare nell’ambito di un decreto didiinserito all’ordine del giorno della riunione. La scadenza per faredell’con retroattività era fissata al 30 settembre, ma ora la norma stabilirà una data più avanzata per permettere a chi non è ancora riuscito di fareper ottenere l’da luglio. Finora le domande arrivate all’Inps per l’temporaneo ...

