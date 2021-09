"Apriamo tutto!". Salvini prova a uscire dall'angolo con la ripresa degli spettacoli (Di martedì 28 settembre 2021) Torna il "più uno", il metodo dialettico per stare in maggioranza cercando di distinguersi nel modo più ingenuo possibile e cioè sommando uno sforzino a quanto già deciso e, soprattutto, comunicato pubblicamente dal resto della maggioranza o dal governo. È Matteo Salvini a giocarsi il "più uno", in un evidente tentativo di cercare qualcosa da dire in questa fase complicata. Meno politicamente furba e più sanguigna è la protesta dei gestori di discoteche. Le tre "cose" principali Fatto #1 L'annuncio della candidatura di Roma per Expo 2030 è di Mario Draghi, ma qui, per parlarne a cena, vediamo anche come l'ha messa Luigi Di Maio. Perché il partito del ministro degli Esteri, spalleggiato o tirato dal Fatto, fece di Expo Milano un feticcio polemico, un obiettivo da bastonare, la ragione di varie campagne comunali, accomunando il disprezzo per ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) Torna il "più uno", il metodo dialettico per stare in maggioranza cercando di distinguersi nel modo più ingenuo possibile e cioè sommando uno sforzino a quanto già deciso e, soprattutto, comunicato pubblicamente dal resto della maggioranza o dal governo. È Matteoa giocarsi il "più uno", in un evidente tentativo di cercare qualcosa da dire in questa fase complicata. Meno politicamente furba e più sanguigna è la protesta dei gestori di discoteche. Le tre "cose" principali Fatto #1 L'annuncio della candidatura di Roma per Expo 2030 è di Mario Draghi, ma qui, per parlarne a cena, vediamo anche come l'ha messa Luigi Di Maio. Perché il partito del ministroEsteri, spalleggiato o tirato dal Fatto, fece di Expo Milano un feticcio polemico, un obiettivo da bastonare, la ragione di varie campagne comunali, accomunando il disprezzo per ...

