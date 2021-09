Anticipazioni Love is in the air | Piril aspetta un figlio

(Di martedì 28 settembre 2021) Engin sta per ricevere una splendida notizia ais in the air. L'uomo, come rivelano le, presto diventerà padre. Ebbene sì, sua moglieil loro primoe l'uomo sarà al settimo cielo. Tuttavia, sia prima sia dopo l'annuncio della gravidanza, ci saranno dei divertenti fraintendimenti.is in the air: Engin convinto chesia incinta Il tutto prenderà il via nel momento in cui Engin ascolterà di nascosto una conversazione telefonica dinel corso della quale, lei dirà ad un'amica che vorrebbe adottare un gattino. Tuttavia, l'uomo, ascolterà la telefonata a metà e come rivelano le, si convincerà che entro nove mesi, diventerà padre. A quel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Love

Con l'arrivo del barista Deniz Saraçhan (Sarp Can Körolu), un amico di vecchia data di Eda Yildiz (Hande Ercel), i telespettatori diIs In The Air avranno modo di vedere un lato inedito dell'avvocatessa Ceren Basar (Melisa Dongel).La Yildiz ha il cuore spezzato?is in the Air: la scelta di Eda Nonostante la perdita di memoria di Serkan e il raggiro di Selin , Eda decide di non arrendersi e trovare un modo ...Con l'arrivo del barista Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroglu), un amico di vecchia data di Eda Yildiz (Hande Ercel), i telespettatori di Love Is In The Air ...Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda sconvolta, Serkan non ricorda la loro storia d’amore.